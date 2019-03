Moussa Sène Absa: « Dans les séries sénégalaises nous ne sommes pas nous-mêmes »

Moussa Sène Absa, l’un des meilleurs cinéastes sénégalais, juge les séries « Pod et Marichou », « Wiri-wiri , Un café Avec» entre autres comme des séries hors de la société sénégalaise : «On voit que ces séries sont tournées dans de belles maisons, les acteurs roulent dans de grosses bolides et les femmes sont toujours « khésalisées » (dépigmentées).Dans ces séries, nous ne sommes pas nous-mêmes et on nous montre comme des Ovnis », a lâché le réalisateur de Madame Brouette.

Artiste aux multiples facettes, peintre, écrivain, musicien, acteur, metteur en scène de théâtre, Moussa Sène Absa a débuté au cinéma en écrivant le scénario du film, Les enfants de Dieu, puis celui du court métrage, Le Prix du Mensonge, primé à Carthage en 1988.