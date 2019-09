Santé – La pilule : quels effets sur ma fertilité ?

Vous avez pris la pilule pendant des années. Maintenant vous souhaitez avoir un enfant. Les semaines passent et vous n’êtes toujours pas enceinte. Et vous vous demandez si la pilule à long terme ne serait pas la cause. Réponses de nos spécialistes.

Nous sommes nombreuses à utiliser la pilule, dont l’efficacité contraceptive ne laisse aucun doute. Pour autant, un Français sur cinq estime qu’elle peut rendre une femme stérile. Pourquoi cette crainte ?

« C’est un problème de pratique sociale psychologique, remarque le Dr Danielle Hassoun, gynécologue obstétricienne à l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis (93). Nous avons commencé notre vie sexuelle avec la pilule et quand nous décidons de ne pas avoir d’enfant, c’est immédiat. Aussi, à l’inverse, quand nous décidons d’avoir un enfant, nous nous attendons à ce qu’il vienne tout de suite. »

Après 15 ans de pilule, les ovaires vont-ils fonctionner ?

Oui. On peut prendre la pilule pendant des années, l’arrêter, et le mois d’après, avoir une ovulation. En fait, à l’arrêt de la pilule, on revient au point de départ : « Les femmes qui ont un cycle régulier retrouvent leur cycle régulier, celles qui avaient des cycles irréguliers se régulent même un peu », note Louise Claverie, gynécologue. Des retards à l’ovulation, au pire de quelques mois, sont possibles, mais ils sont rares et toujours réversibles.

Deux plaquettes de pilules à la suite n’ont pas non plus d’incidence sur votre fertilité. Pas plus que d’enchaîner les plaquettes pour ne plus avoir de règles. Enfin, n’oublions pas que la fertilité baissant avec l’âge, cela peut suffire à expliquer une difficulté à concevoir un enfant.

J’ai des saignements en dehors des règles. Ma fertilité peut-elle être modifiée ?

Non. Les saignements en dehors des règles ou « spottings » sont un effet secondaire, réel, de la prise de pilule : la muqueuse à l’intérieur de l’utérus ne pousse pas suffisamment et desquame de façon non homogène, provoquant des petits saignements.

Ces derniers surviennent plus souvent sous l’effet des pilules progestatives (également appelées micropilules), mais sont aussi observés avec des pilules estroprogestatives.

« Ce problème de muqueuse ne fait courir aucune espèce de danger, mais il est réellement inconfortable dans la vie sexuelle car beaucoup de gens n’ont pas de rapport quand la femme saigne », souligne le Dr Hassoun, gynécologue obstétricienne à l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis (93).

Source: Afriquefemme