Santé : La Campagne de vaccination de Polio démarre ce jeudi à Diourbel

Après le recensement de tous les enfants qui ont raté la vaccination, le Programme élargi de vaccination (PEV) à sa tête Dr Ousseynou Badiane, démarre la campagne de vaccination contre la Poliomyélite ce jeudi 6 mai 2021. La région de Diourbel sera la première étape avant que cette activité ne soit élargie au niveau national.

Au début du mois de mars, quatre cas de poliomyélite ont été signalés dans la région de Diourbel, après une longue accalmie. Selon le coordinateur du PEV, Dr Ousseynou Badiane, la réapparition de cette maladie virale qui touche plutôt les enfants, et plus particulièrement ceux de moins de 5 ans s’explique par “la porosité des frontières et la faiblesse des couvertures vaccinales de la sous région”, avait -il soutenu dans un entretien accordé à PressAfrik le mardi 4 mai 2021.