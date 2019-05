Sangalkam : un baye-fall tue un berger peulh et se fait arrêter

Une bagarre entre des baye-fall et un jeune berger peulh a viré au drame. Ce dernier a été froidement abattu par balle au cours de l’altercation. Les incidents ont eu lieu samedi 25 mai vers les coups de 17 heures, sur un champ d’un célèbre dignitaire religieux mouride, situé au village keur Sibiry de Déni Guedji , à Bambilor.



Selon « Les Echos », la bataille s’est déclarée lorsque les bœufs échappent au contrôle de la victime, Thierno Sow, entrent dans le champ des Baye-fall et commencent à brouter les plantes. Une vive dispute suivie d’une violente altercation éclate entre les deux camps.



Un des baye-fall sort un pistolet et ouvre le feu sur Thierno Sow à deux reprises. Il l’atteint à la jambe et à l’abdomen. Il s’écroule brusquement au sol, se tortille de douleur et commence à se vider de son sang.



Évacué au centre hospitalier Youssou Mbargane Diop de la ville de Rufisque, il rendra l’âme quelques heures après les premiers soins intensifs.



Son bourreau a été arrêté par les pandores de la brigade de Sangalkam. Il a été placé en garde à vue.

