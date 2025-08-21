Pour la première fois depuis l’annonce des sanctions américaines à son encontre, Mame Mandiaye Niang, procureur adjoint à la Cour pénale internationale (CPI), s’est exprimé publiquement. Dans un entretien exclusif accordé à Emedia depuis La Haye, le magistrat sénégalais a répondu avec fermeté à ce qu’il considère comme une tentative de pression politique sur son travail judiciaire.

« Je reste serein avec le sentiment que je ne fais que mon travail », a-t-il déclaré, soulignant le « soutien fort » de la nation sénégalaise, de ses institutions et de ses citoyens. Pour M. Niang, ces sanctions relèvent d’une logique de représailles : « En tant que magistrat, je sais qu’il est dans l’essence de ma fonction de contrarier des puissants. J’ai appris à y faire face. »

Les mesures imposées par Washington sont sévères : gel des avoirs aux États-Unis, annulation des visas, et blocage des cartes bancaires liées aux réseaux Visa, Mastercard et American Express. « Toute institution effectuant des transactions en dollars ou avec les États-Unis est sommée de cesser de m’offrir des services sous peine de sanctions. Cela peut être terrible », a-t-il averti. Il a également révélé être la cible de « menaces provenant de certains services secrets ».

Malgré ces pressions, Mame Mandiaye Niang reste inébranlable : « Nous resterons debout et servirons la justice pénale internationale, comme nous l’avons fait pour la justice de notre pays. » Il conclut avec détermination : « Si nous cédons face aux difficultés, ce sera le règne absolu de la tyrannie. Et cela n’est pas acceptable. »