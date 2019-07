Saisie de 798 Kg de cocaïne au Port : le commandant du navire arrêté

La Douane sénégalaise a encore saisi, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019, 798 Kg de Cocaïne au Môle 1 du port de Dakar.

Selon le Bureau des relations publiques de la Douane, la drogue a été découverte sur 15 véhicules dans un lot de dizaines de Renault neufs (même type de véhicules que ceux qui avaient servi de cache aux 238 Kg de Cocaïne saisis le 26 juin dernier). La prise a été effectuée sur un bateau dénommée « Grande Nigéria » en provenance du Brésil, en présence du Directeur de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis).

« Le travail de contrôle, de vérification et d’investigation se poursuit pour recueillir toutes les informations utiles et nécessaires à l’enquête », note la Douane qui informe qu’elle conduit l’enquête avec sérénité, professionnalisme et avec toute la rigueur requise dans des dossiers comme celui-ci.

Igfm.sn a appris que le commandant du navire ainsi que les passagers ont été arrêtés et placés en garde à vue