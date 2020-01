Sadio Mané raconte le décès de son père pour la première fois

Pour la première fois, Sadio Mané se confie sur le décès de son père. Dans le documentaire « Made in Sénégal » diffusé sur Canal+ (voir extraits ci-dessous), l’enfant de Bambali explique ce moment douloureux de sa vie. « J’avais 7 ans. Je jouais au foot dans le terrain du village. Mon frère est venu et m’a dit : »notre père est décédé ». j’y avais pas cru. Il a eu des maux de ventre et puisqu’il y’avait pas d’hôpital, on l’a amené chez le guérisseur dans un autre village. Les choses se sont compliqués, il est décédé là-bas. A l’époque, il y’avait la rébellion ; on l’a donc enterré sur place. « L’épisode a marqué la vie de Sadio. Il a ainsi décidé de financer la construction d’un hôpital dans son village.