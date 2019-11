Sadio Mané : « C’est bien de décentraliser les matches… »

Sadio Mané a parlé au Sénégalais à travers la matinale Rfm matin de ce lundi 4 novembre 2019. Le numéro 10 des Lions de la Téranga est revenu sur leur prochain match contre le Congo qui va se jouer au stade Lat Dior de Thiès.

Les matches de l’équipe nationale

« Je trouve d’abord que c’est une bonne chose de décentraliser les matches de l’équipe nationale », a déclaré l’attaquant sénégalais. Il précise également que « la sélection appartient à tout le monde ».

Thiès, le porte-bonheur

Jouer le prochain match dans la capitale du rail est significatif pour Sadio Mané, « Thiès nous a réussi d’ailleurs la dernière fois quand on a joué contre Madagascar (2-0) ». Il rassure aussi les supporteurs : « On va essayer de faire la même chose contre le Congo ».

L’état des pelouses

Sur l’état du terrain, Sadio déclare que « si la pelouse n’est pas aussi bonne qu’à Anfield, on n’a pas le choix, on va faire avec ». Il profite de l’occasion pour « lancer un appel à nos autorités pour qu’il mettent en place une pelouse plus praticable. »