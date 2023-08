La Russie sanctionne le procureur de la CPI et des ministres britanniques

La Russie a annoncé vendredi sanctionner le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui avait émis mi-mars un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine, ainsi que des ministres et des journalistes britanniques.

Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a justifié ces nouvelles sanctions par “le soutien militaire indéfectible de Londres” à Kiev et “la mise en oeuvre agressive (…) d’une politique antirusse hostile”, après près d’un an et demi de conflit en Ukraine.