Une effroyable affaire de mœurs défraie la chronique à Rufisque depuis quelques jours. Il s’agit d’un présumé viol collectif sur une sourde-muette âgée seulement de 16 ans. Selon les informations de « L’Observateur », les mis en cause sont accusés d’avoir profité de l’euphorie de la célébration du premier trophée du Sénégal en coupe d’Afrique le dimanche 6 février pour commettre leur forfait.

Les faits ont eu lieu à Rufisque, plus précisément au quartier Diorga Chérif Nord. Pendant que les Sénégalais jubilaient de bonheur, les sept mis en cause qui étaient dans la masse ont ciblé la jeune vendeuse de couscous seule devant son étal. Profitant de la mêlée, ils ont amené l’adolescente loin des regards dans un endroit tranquille où ils ont abusé d’elle, tour à tour.

D’après une source proche de l’affaire, la mineure qui n’a pu pas s’extirper des mains de ses agresseurs, a fini par s’évanouir. Par ailleurs, ses bourreaux se sont enfuis après avoir fini leur sale besogne. Elle est rentrée difficilement chez elle, aidée des passants qui ont remarqué son état. Une fois chez elle, la jeune a raconté son calvaire à sa mère qui pour en avoir le cœur net la conduit à l’hôpital Youssou Mbargane Diop pour des examens.

Après examen, le gynécologue a constaté une pénétration récente ayant entraîné la perte de l’hymen. Munie du certificat médical, la mère de famille a porté plainte au poste de police de Gouye Mouride de Rufisque. Après des investigations menées par la police, sept individus ont été placés en position de garde à vue. Ils seront finalement déférés au parquet.