Thiès : Maodo M.Mbaye décline le poste de vice-président au conseil départemental au profit des femmes

Maodo Malick Mbaye est vraiment l’élément hors du commun de la coalition BBY. Alors que des guerres de positionnement et des coups bas sont les actions les plus démocratisés dans la coalition au pouvoir, le responsables politique de Thiès, membre de Benno Bokk Yaakar vient de surprendre son entourage. En effet, si certains son prêts à tout pour occuper le moindre poste nominatif, le Directeur général de l’Anamo, lui, a préféré laisser à d’autres acteurs l’opportunité de servir.

S’il y a des gens qui croyaient que «tous les membres de la coalition au pouvoir sont friands de postes et assoiffés de privilèges», Maodo Malick Mbaye risque de bien les dérouter dans leur certitude. Cette semaine, alors que les acteurs politiques se sont coalisés en lobbies pour soutenir la candidature de leurs amis à des postes de responsabilité et que tous les coups semblent permis, Maodo Malick Mbaye vient de poser un acte qui ne manquera pas de susciter un vrai débat sur la véritable relation des hommes politiques avec le pouvoir. A Thiès, alors qu’il est venu participer à l’installation du bureau du Conseil départemental, le responsable politique de Benno a surpris plus d’un, en refusant de voir son nom figurer sur la liste des membres.

La raison est toute simple: “Ce n’est parce que je n’aime pas cette fonction. Mais, c’est parce que on a mis en place un bureau consensuel qui regroupe tous les partis politiques, toutes les compétences. Et le président Siré Dia m’avait appelé, il y a deux jours, pour me demander d’en être un membre. Certainement pour en être un des vice-présidents. J’ai magnifié cette offre. Mais, j’ai voulu qu’on donne l’opportunité aux jeunes et aux femmes doivent avoir leurs places dans cette société.” S’il a poliment refusé cette offre de participer au bureau du Conseil départemental de Thiès, Maodo Malick Mbaye n’a, pour autant, pas renoncé de continuer à collaborer avec la dite structure. Et, il s’est dit résolument engagé à lui apporter tout son soutien en matière de “démocratie et de bonne gouvernance.”

Homme de dialogue et profondément ancré dans la résolution des crises au Sénégal comme dans le monde, Maodo Malick Mbaye est un homme politique hors du commun. Ancien chargé de communication de l’artiste Youssou Ndour, Maodo Malick Mbaye a longtemps travaillé à Genève au sein de l’antenne locale des Nations Unies. Fort de cette expérience de sauvegarde de la paix, il se donne toutes les peines du monde pour éteindre les foyers de tension au Sénégal et sur le continent. En décembre dernier, alors que la question de l’autorisation d’enterrer ou non des griots dans les cimetières de Pout Diack s’était posée avec véhémence, l’homme avait offert son bâton de pèlerin pour acheter cette paix si précieuse à ses yeux.

Loin de prendre fait et cause pour l’un des deux camps antagonistes, il avait fait savoir que “le mieux à faire dans cette affaire est de permettre des discussions très profondes pour régler le différend.” Conscient que la paix n’a pas de prix, Maodo Malick Mbaye a décidé d’institutionnaliser son combat pour la paix en acceptant le rôle de Représentant du CIRID en Afrique de l’Ouest. Avec le Centre indépendant de recherches et d’initiatives pour le dialogue il nourrit depuis des années le rêve de faire de Dakar la capitale panafricaine du dialogue.