RIVALITÉ POLITIQUE AVEC MIMI TOURÉ : MARIAMA SARR BOUDE LA SESSION DU CESE

«À l’heure du fast-track, des personnalités entretiennent des survivances de pratiquesmoyenâgeuses. Nous n’avons riencontre elle, mais la ministre Mariama Sarr s’est singularisée detriste manière, le matin du mardi 10 décembre, en boudant la cérémonie de clôture de la 2e sessionordinaire 2019 du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Un précédent malheureux! Transposant sa rivalité politique avec Mimi Touré à Kaolack dans la sphère étatique, elle a préféré se faire représenter par le Secrétaire général de son département, Mahmout Diop, et par son directeur de cabinet, Mamadou Camara Fall. Pourtant, elle avait bien confirmé sa présence, la veille, selon nos sources, pour avoir été invitée par des canaux appropriés», écrit Le Témoin.

Le journal d’ajouter : «Nous n’userons pas d’une formule elliptique pour faire remarquer que le geste de Mariama Sarr est emblématique d’un vrai manque de respect vis-à-vis du président de la République Macky Sall. Pour rappel, c’est le chef de l’État qui a saisi le Conseil économique, social et environnemental (Cese) pour qu’il lui donne son avis sur la réforme et la modernisation de l’administration sénégalaise». Cette bouderie de Mariama Sarr a fait sortir Me Moustapha Ndiaye, président de la Commission, de ses gonds : «Les ministres qu’on invite ici au Conseil doivent répondre par respect à l’institution de la République. C’est mieux qu’ils nous envoient leurs collaborateurs même si l’on respecte ceux-ci. Je suis désolé, Mme la Présidente, de le dire mais il fallait que je le dise».