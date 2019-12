Rivalité entre Ousmane Sonko et Idrissa Seck : Pastef dément

Dans sa parution de ce lundi, le journal Vox Pop soutient qu’il y a une guéguerre souterraine entre le parti Rewmi et Pastef.

En effet, le quotidien d’expliquer qu’il y a un ’’ affrontement de positionnement sur l’échiquier politique, pour ne pas dire de leadership entre deux franges de l’opposition, prolongement lors de la dernière élection présidentielle ‘’. Une remarque faite suite aux interventions de Déthié Fall et Ousmane Sonko à l’hémicycle en cette période de marathon budgétaire.

Une « spéculation » que le parti d’Ousmane Sonko a balayé d’un rêver de main, à travers un communiqué. Pour les Patriotes, ‘’ Contrairement à ce qui est paru dans un quotidien, Pastef n’entretient ni rivalité ni antagonisme avec le parti Rewmi, ou quelque autre parti de l’opposition’’.



Pour étayer leur position, il ajoute que ’’ d’une part, les présidents Idrissa Seck et Ousmane Sonko entretiennent des relations courtoises empreintes de respect mutuel. D’autre part, au sein de l’hémicycle, les députés Ousmane Sonko et Déthié Fall portent, tous les deux, haut le flambeau de l’opposition. Sous ce rapport, ils se concertent, échangent et coordonnent sur toutes les thématiques avant et après leurs interventions’’.