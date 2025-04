Makhtar Yali : L’histoire méconnue du chauffeur qui a sauvé Ousmane Sonko

C’est un épisode qui aurait pu passer sous silence. Et pourtant, il révèle le courage discret d’un homme de l’ombre. Si Ousmane Sonko, farouche opposant au président Macky Sall à l’époque, a réussi à faire son entrée dans la ville de Vélingara, au sud du pays, lors de sa tournée baptisée « Tournée de la Liberté », c’est en grande partie grâce à la bravoure et à la détermination d’un chauffeur : Makhtar Yali.

Connaissant parfaitement les routes et les recoins de la zone, Makhtar Yali a su déjouer la vigilance des forces de défense et de sécurité, déployées en nombre pour empêcher l’accès du leader de l’opposition à cette localité symbolique. À bord de son véhicule, il a transporté Ousmane Sonko au péril de sa propre sécurité, bravé les barrages, contourné les points de contrôle, et permis à l’actuel Premier ministre d’atteindre son objectif.

Un acte de témérité qui, jusqu’ici, n’avait jamais été raconté publiquement — mais qui mérite sa place dans l’histoire politique récente du Sénégal.