Restrictions d’entrée au Sénégal : La police dément l'info et apporte des précisions

La police nationale par le biais du chef de la Division de la Communication et des Relations Publiques (DCRP) a démenti formellement la rumeur relative à de supposées mesures de restriction d’entrée sur le territoire sénégalais appliquées par les services de la Direction de la Police de l’Air et des frontières concernant des ressortissants d’un pays de la sous-région. Dans un communiqué, le commissaire Mouhamed Guèye a rétabli la vérité des faits.

“Objet : la vérité sur les supposées restrictions d’entrée sur le territoire de ressortissants d’un pays de la sous-région.

Depuis quelques heures, des informations parues à travers une certaine presse ont fait état des mesures de restriction d’entrée sur le territoire sénégalais appliquées par les services de la Direction de la Police de l’Air et des frontières

concernant des ressortissants d’un pays de la sous-région.

La Police nationale tient à préciser que lesdites informations sont dénuées de tout fondement.

À ce jour, aucune mesure de restriction ou de fermeture des frontières n’a été prise par les autorités compétentes.

En effet, dans le cadre de l’exécution de ses missions de contrôle de l’immigration, la Police nationale veille à l’application rigoureuse des dispositions en la matière.

Pour rappel, conformément au protocole de la CEDEAO et son acte additionnel, la carte d’identité biométrique CEDEAO fait partie des documents requis dans le cadre

de la mobilité au sein de l’espace communautaire.

Toutefois, soucieux de l’atteinte de

l’objectif d’intégration régionale et fidèle à ses traditions d’hospitalité, le Sénégal continue de faire valoir la flexibilité en termes de conditions et de modalités d’entrée sur son territoire des ressortissants des États de la sous-région en général et des pays limitrophes en particulier”.

Fait à Dakar, le 27 novembre 2024