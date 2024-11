Liste des médias reconnus par l’Etat : le ministre face à la presse vendredi

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique fera face à la presse vendredi 29 novembre 2024 sis au building administratif de Dakar au 10e étage à 10 heures. Ce point de presse fait suite à la première réunion de la commission de validation des déclarations des médias, dans le cadre des efforts visant à renforcer la transparence et la restructuration du secteur.

Dans un communiqué en date du 13 novembre, le ministre avait annoncé que la liste des médias conformes aux régimes juridiques qui les concernent sera publiée au plus tard le 30 novembre ».

Le ministère avait prévenu que cette publication sera « immédiatement suivie de la mise en demeure des médias non conformes à la réglementation ».

Et que « ces derniers risquent une suspension s’ils continuent d’ignorer la législation en vigueur et s’exposeront à des sanctions légales en cas de persistance dans l’illégalité ».