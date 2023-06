Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (Restic) va déposer, après consultation avec ses conseillers, une plainte auprès du Tribunal de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) d’Abuja, «pour violation sur les droits économiques et libertés d’expression suite à la rupture observée dans le réseau d’internet mobile au Sénégal».

«Notre plainte vise les trois opérateurs présents au Sénégal détenteurs de licence d’internet mobile sur le territoire national. Le Restic entamera les démarches pour associer toutes les associations d’usagers et de consommateurs à sa plainte», expliquent le président de cette association et ses collaborateurs. En effet, indique Moustapha DIAKHATE, «les restrictions d’internet et les coupures d’internet mobile occasionnent un préjudice commercial et économique incalculable pour nos membres, et au-delà, pour tous ceux qui dépendent de l’internet pour leur activité économique et leurs transactions courantes».