Les gens veulent un nouveau Sénégal, l’engorgement a trop duré, Marém Kanté

La meilleure façon de régler un problème de façon permanente est de couper la maladie des racines. Dieu seul sait que la politique a la gangrène au coeur du Sénégal.

Depuis l’indépendance, ce pays a souffert de bien des maux qui n’ont jamais été traités correctement.

Aujourd’hui, l’inqualifiable est arrivé. Nous nous retrouvons tous dans une situation sans issue à cause d’une expédition de pêche.

Oui ! IL FAUT LE DIRE !

Tout ce que le Sénégal souffre en tant qu’injustice est due au jeu politique. Chacun prêche pour sa propre chapelle, manipulant les gens.

Il en est ainsi depuis plus de 70 ans. Nous ne pouvons pas laisser les mêmes acteurs combler les lacunes par le dialogue politique dans toutes les crises.

On doit repartir à zéro. Voilà la réalité.

Au cours de son parcours historique, le Sénégal a vécu sept crises majeures. Tout cela est purement politique et maintenu par les responsables politiques eux-mêmes. 1963, 1968, 1988, 1993, 2011, 2021 ainsi que la crise actuelle en 2023.

Ces crises ne sont ni plus ni moins qu’une pile de pathologies politiques dont souffre le Sénégal et qui n’ont pas été prises au sérieux pour les éradiquer définitivement.

Maintenant que nous avons atteint ce point, compte tenu de l’urgence de la situation, nous devons agir avec une bonne intelligence!

Que pouvons-nous faire pour nous en sortir?

Quel dialogue socio-apolitique pour un nouveau Sénégal ? Un Sénégal travailleur soucieux des préoccupations de son peuple. Un Sénégal qui refuse d’utiliser ses jeunes à des fins politiques mais qui se soucie plutôt de ses attentes.

Un Sénégal qui bannit totalement le mercantilisme politique dans les temples du savoir dans ce cas-ci les universités en utilisant les étudiants comme terreau pour l’ascension politique. Un Sénégal qui lutte contre l’injustice et joue le jeu de l’équité et de la justice sociale pour sa population. Un Sénégal méritoire et non favoritiste.

Un Sénégal dont le peuple combat farouchement le népotisme, les tergiversations, la corruption et les commotions. Un Sénégal qui donne à chacun une chance de réussir en promouvant l’éducation pour tous. Un Sénégal qui respecte les droits de chaque citoyen, par-dessus tout ceux des femmes et des enfants. Un Sénégal en respect des dignitaires religieux et coutumiers.

Un Sénégal dont tous les citoyens font leur devoir à la nation. Un Sénégal qui encourage le nationalisme pour que chaque citoyen se sente responsable de la sécurité territoriale et du développement économique de son pays et de sa patrie. Un Sénégal sympathique mais ferme sur les règles de l’hôtellerie. Un Sénégal équitable dans le partage de ses ressources terrestres, minières et de pêche. Un Sénégal ouvert à tous les investissements et en faveur d’un partenariat gagnant-gagnant.

Comme citoyen, mon coeur crie:

A tous les Sénégalais et les Sénégalais, fils et filles de cette belle nation, qui aiment la paix, la justice et par-dessus tout l’équilibre social, le temps est venu de faire converger toutes les forces vivantes et positives afin de guérir définitivement le Sénégal de toutes les pathologies politiques qui rongent le cœur du pays depuis son indépendance.

N’est-il pas temps de prendre une longue pause pour repérer et analyser tous les déclencheurs de ces différentes crises, afin de construire une fois pour toutes.

un fondement solide sur lequel les principes fondamentaux de la nation doivent se fonder?

N’est-il pas temps, une fois pour toutes, de tracer une voie juste et vertueuse sur laquelle toutes les générations sénégalaises ont le devoir de s’engager ?

Le moment n’est-il pas venu de former un nouveau type de citoyen.ne avec des valeurs fiables, toujours prêt. servir son pays, défendre les valeurs de la République, conserver et vivifier l’héritage authentique des ancêtres ?

Non au dialogue national pour des intérêts purement politiques, par exemple:

Non pour le 3ème mandat !

Non à l’amnistie pour éligibilité!

Non à l’instrumentalisation et à la fragilisation de la justice !

Oui au dialogue social dans lequel l’État de droit embrasse les intérêts communs de l’ensemble de la population sénégalaise.

Le seul moyen de sortir de cette impasse est de remettre à plus tard l’élection présidentielle de 2024.

Tout d’abord, nous avons besoin de nous éloigner de toutes ces pathologies politiques.

Le peuple veut recommencer à zéro Pour ce faire, il est impératif de créer un gouvernement spécial pour une période limitée qui prendra en charge la restructuration un nouveau Sénégal avec des bases claires et précises à partir desquelles les partis politiques se conformeront à SERVIR LE PEUPLE.

Après tant d’années de discussions politiques récurrentes aujourd’hui, il est plus qu’une nécessité pour toute la nation de porter la robe de chirurgien pour extraire tout le pus qui ronge le cœur malade de notre pays.

Il faut prendre le temps de construire un nouveau Sénégal.

Le colmatage a trop duré !

*PlumeCitoyenne

Mardi 6 juin 2023