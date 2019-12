Réquisitions des agents la Sde: Comment le chef de l’Etat compte faire appliquer sa décision

Le président de la République Macky Sall a signé vendredi dernier un décret réquisitionnant « à compter de ce jour, à partir de 20 heures jusqu’au 31 décembre 2019, l’ensemble du personnel de la Sénégalaise des eaux (SDE) pour assurer la continuité du service public de l’eau potable dans le périmètre affermé confié à la SDE.



Pour s’assurer du respect de sa décision, le chef de l’Etat a mobilisé les services de l’Etat épaulés par les forces de défense et de sécurités (police et gendarmerie)« . Ces derniers selon le quotidien « L’As », vont faire le tour des structures de la SDE ce matin et procéder à un rappel comme à l’école primaire. Les agents qui ne se pointeront, seront avertis…