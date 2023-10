Rentrée 2023/2024 : Une rentrée scolaire qui risque d’être perturbée…

La coïncidence de l’année scolaire avec l’année électorale n’est pas pour rassurer les différents acteurs de l’éducation. Parents d’élèves, syndicalistes et société civile expriment leurs inquiétudes et font des recommandations. L’année scolaire 2023-2024 va coïncider avec une année électorale, et pas des moindres.

En 2024 aura lieu l’une des élections présidentielles les plus attendues, la première qui ne verra pas la participation du Président sortant. Dans un contexte déjà survolté avec un espace politique en effervescence, tous les ingrédients semblent réunis pour une campagne électorale et une élection présidentielle électriques.

Déjà habituellement sujette à des troubles, l’école sénégalaise risque de subir les impacts de ce scrutin et de connaître des perturbations dans le déroulement des enseignements et apprentissages. Des craintes que le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS) souligne déjà.

En effet, ce dernier dénonce un manque de concertation et prédit une année scolaire perturbée. «C’est une rentrée scolaire qui, nous pensons, risque d’être très mouvementée. Dans la mesure où il y a beaucoup de difficultés que nous avons notées sur le terrain. D’abord, certains établissements sont toujours sous les eaux de pluie, d’autres ne sont pas désherbés. Entre autres problèmes, cette année, il n’y a pas eu de concertation pour la préparation de la rentrée. Le gouvernement a choisi de manière unilatérale de dérouler ses rencontres et dialogues sans associer les partenaires sociaux », déplore Birame GUEYE sur les ondes de iRadio.

A cela aussi s’ajoute suivant le secrétaire général chargé de la formation professionnelle et technique du SAEMSS, « les difficultés que nous avions notées à notre niveau et que nous voulions partager avec les autorités pour qu’elles prennent des dispositions afin de prendre cela en charge n’ont pas été. Il y a eu des accords qui ont été signés par l’État l’année passée et qui devraient aller vers une matérialisation définitive. Ce qui tarde à se faire. Malheureusement, le gouvernement ne nous a pas donné l’occasion d’en discuter afin de voir la conduite à tenir pour le bon déroulement des cours ».

D’ailleurs, le SAEMSS met en garde l’État. « Nous allons vers une année électorale. Compte tenu de ses effets sur le déroulement des enseignements-apprentissages comme nous l’avons remarqué l’année passée, il fallait s’asseoir pour parler de cela et voir comment aller vers une année sereine et apaisée. Malheureusement, le gouvernement a préféré travailler en solo. Alors, s’il y a des problèmes au cours cette année, il sera le seul responsable », a indiqué Birame GUEYE.