Remerciée par le chef de l’Etat Macky Sall pour les bons et loyaux services rendus à la Cojer et remplacée par Moussa Sow de la jeunesse républicaine de Linguère, Thérèse Faye a réagit sur sa page Facebook.

« Chers frères et sœurs de la Cojer nationale, je remercie du fond du cœur le Président Macky Sall pour la confiance qu’il m’a accordée pendant 5 ans à la tête de la structure des jeunes du parti. Je félicite et prie pour mon jeune frère Moussa Sow qui me remplace à la tête de la Cojer. »