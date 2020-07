Refus de port du masque: Cl Amadou Moctar Dièye exige des sanctions

Le directeur des Laboratoires au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Colonel Amadou Moctar Dièye appelle au durcissement des sanctions contre les récalcitrants à l’obligation de port du masque. La réticence des Sénégalais au port de masques, insiste-t-il, est encouragée par la non sanction.

“Je pense qu’il faut beaucoup communiquer et sensibiliser, mais aussi sanctionner ceux qui ne respectent pas les instructions. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que la population doit prendre ses responsabilités, cela est certes une bonne chose, mais il faut sanctionner les gens qui sortent de chez eux sans masque”, dit le Colonel Amadou Dièye Moctar Dièye.

D’après le Directeur des Laboratoires au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, dans le système de santé, on travaille tout le temps, on ne dort pas et tous ces efforts risquent d’être vains parce que ces personnes vont tomber malades et venir submerger les hôpitaux. “Quand je circule dans la ville, je rencontre beaucoup de gens qui ne portent pas de masque, alors que c’est obligatoire. Et récemment, j’ai vu dans mon quartier à Ouest Foire, un baptême où des gens ne portaient pas de masques”, dénonce Colonel Dièye.