Recrudescence des violences : Pape Djibril Fall s’indigne

Le journaliste Pape Djibril Fall s’inquiète de la recrudescence des violences au Sénégal. Il l’a fait savoir, lors d’un point de presse. Le membre de la coalition, les Serviteurs a tenu à exprimer son indignation par rapport à cette violence qui hante les populations, depuis un certain temps.

“Aujourd’hui, le Sénégal est dans l’émoi total. Tous les Sénégalais ont un réflexe d’insécurité incroyable. C’est pourquoi, nous interpellons le ministère en charge de la sécurité publique pour qu’il résout ce fléau le plus tôt possible“, déclare-t-il.

La coalition rappelle au ministère ses obligations. Il s’agit entre autres d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Par ailleurs, la coalition a saisi cette occasion pour présenter ses condoléances à la famille du jeune Papi Niang qui a été lâchement tué à Ouakam et aussi à la famille de la dame Kiné Gueye qui a été assassinée, d’une manière extrêmement sauvage dans son lieu de travail.

“C’est désolant de remarquer que même les lieux où on pensait avoir beaucoup plus de sécurité sont aujourd’hui d’une porosité, et d’une vulnérabilité extraordinaire. Et, c’est intolérable, inadmissible car nous sommes tous en dangers. Et depuis ces événements, nous avons vu aucun communiqué, ni de sortie de la part du ministère en charge de la justice et cela prouve qu’ils ne sont là pour le peuple. C’est dommage “, dit-il.

Dans la foulée, Papa Djibril Fall (PDF) réitère son soutien au joueur sénégalais Idrissa Gana Guèye.