Recrudescence des accidents de la route : Macky Sall veut revoir les conditions de délivrance des permis de conduire

En Conseil des ministres de ce Mercredi 04 Septembre 2019, le président de la République Macky Sall a évoqué la question de la recrudescence des accidents de la route.

Le Chef de l’Etat a indexé la responsabilité des conducteurs et a relevé « l’urgence de resserrer les conditions de délivrance des permis de conduire ». Il a aussi instruit les ministres concernés, «de renforcer les contrôles systématiques et les présences dissuasives des forces de défense et de sécurité sur les différents axes autoroutiers et routiers du pays ».

Le Président Macky Sall a en outre instruit le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement Oumar Youm, de déployer, durant l’hivernage, un dispositif spécial de veille pour l’entretien et la continuité du trafic routier sur l’ensemble du territoire national.

Le Ministre des infrastructures devra notamment veiller à l’achèvement rapide et à l’accélération des travaux routiers en cours, notamment, dans la Zone Nord du Sénégal.

Pour rappel, de janvier à août 2019, 18 390 victimes des accidents de la route ont été enregistrées dont 430 décès sur plus de 11.082 interventions des sapeurs-pompiers sur l’ensemble du territoire national.