TER: Les recettes financières générées en 3 mois d’exploitation

«En termes de recettes, nous pouvons dire, jusqu’à date, que c’est environs 3 milliards de francs CFA de recettes générées par le Ter. Et c’est un Chiffre qui va monter d’autant plus qu’il y a une forte affluence et qu’il y a des mesures supplémentaires qui seront prises pour mettre davantage les passagers, dans des conditions beaucoup plus appropriée», a indiqué Mansour Faye, le ministre des transports.

Il informe que ce sont, actuellement, 12 trains qui sont mis en service, sur 15. Et du 18 janvier au 27 avril de cette année, «plus de 5 millions de passagers ont été transportés par le Ter, soit en moyenne 50 000 passagers par jour», a-t-il indiqué face à la presse ce jeudi.