Rappel à Dieu d’Ahmet Bachir Kounta : Le senegal lui rend un vibrant hommage

La tristesse et la consternation rivalise, en cette matinée, à la morgue de l’hôpital principal de Dakar, à l’occasion de la levée du corps de Ahmet Bachir Kounta, célèbre journaliste, décédé, hier, des suites d’une maladie. La cérémonie se déroule en présence du premier ministre Mouhamet Boune Abdalah Dionne et d’une forte délégation des membres du gouvernement.

Sous une atmosphère empreinte d’émotion et de recueillement, autorités politiques et religieuses, parents, amis, et sympathisants de Ahmet Bachir Kounta se sont amassés, peu avant 9 H devant la grande porte de la morgue de l’hôpital principal de Dakar, pour rendre un dernier hommage appuyé à l’illustre journaliste, par ailleurs dignitaire religieux.

A travers des témoignages à la fois attristés et élogieux, Bachir Kounta est peint par ses parents et proches comme étant « un grand Monsieur Serviable, disponible, gentil, attentionné, pieux, et surtout un grand journaliste mais également un honorable dignitaire religieux« .