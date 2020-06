Rapatriement des Sénégalais d’Italie: L’Etat prévoit six autres nouveaux vols

Le rapatriement des Sénégalais bloqués en Italie en raison de la Covid-19 se poursuit après l’allègement de certaines mesures de l’état d’urgence. Six (6) nouveaux vols sont prévus les 23, 28 et 30 juin prochains en raison de deux (2) vols par jour.

Par la même occasion, les Sénégalais bloqués à Dakar vont bénéficier d’une subvention de 200 euros soit près de 130 000 F Cfa sur le billet, a informé le ministère des Affaires étrangères qui précise que cette subvention a été accordée pour les billets des six (6) premiers vols sur le trajet Dakar-Italie.

Un programme de rapatriement des Sénégalais de l’extérieur a été élaboré par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur en relation avec les ministères de la Santé et de l’Action social, de l’Intérieur, du Tourisme et des Transports aériens.