Quand Farba Ngom fait la leçon à Barth : “Il n’est pas à la hauteur de son titre…”

A l’instar de ses camarades de BBY, l’honorable député-maire des Agnam n’a pas digéré l’attitude et les propos de son collègue maire de la ville de Dakar. Pour Farba Ngom, Barthélémy Dias et ses camarades de la coalition ont tout simplement commis une erreur dans la confection de leur liste et ils doivent l’accepter : « Nous nous adressons au peuple sénégalais, car ce qui s’est passé aujourd’hui (…). Barthélémy Dias dit ce qu’il veut, parce qu’ils ont fauté. C’est eux-mêmes qui ont commis leur faute dans la confection de leur liste, parce qu’ils ne connaissent pas la loi sur la parité. Ça, c’est leur problème, nous n’avons rien à avoir dans ça. Est-ce que cette liste est paritaire ou pas ? Ce n’est pas à nous de le dire, car ce n’est pas notre compétence. Ils ont fait leur propre affaire, postulé leur liste qui a fait le tour des réseaux sociaux et ils ont su qu’ils ont fait erreur. Si c’est un complot entre eux pour que Barthélémy et Cie ne soient pas sur la liste départementale. Oui, les dakarois qui sont-là n’ont pas peur de confronter Barthélémy Dias. Qui est Barthélémy Dias pour se permettre d’aller jusqu’à la porte de la direction des élections, empoigner des policiers et réclamer ensuite sa légitimité en tant que maire de la ville de Dakar ?”. Il s’exprimait en marge d’un point de presse que BBY animait ce mercredi suite à la descente musclée de Dias-fils à la direction générale des élections qu’il accuse d’être de mèche avec le pouvoir pour exclure sa liste pour les législatives du 31 juillet prochain.

Et Farba Ngom de poursuivre : « Je déplore fermement cette attitude du maire de la ville. Il n’est pas à la hauteur de son titre. Le maire de la ville d’une capitale comme Dakar ne doit pas se comporter ainsi. Il devrait donner un très bon exemple. Si tu fais des erreurs, il faut l’accepter. Tous les moyens sont bons pour gagner en politique, sauf agresser ». Ainsi, il appelle à la mobilisation de tous les républicains pour dire « non à la violence ».

Selon lui, Barthélémy Dias doit apprendre à se connaître. « Barthélémy Dias n’est pas mandataire. Une élection obéit à des chartes. Il y a un mandataire qui doit être proposé dès le départ. D’ailleurs, quand au moment où il faisait son forcing pour entrer, leur mandataire était à l’intérieur de la direction des élections ».

Rappelant que les élections locales sont passées et ces législatives sont des élections nationales, Farba Ngom avertit. « Barthélémy Dias doit savoir que celui qui frotte sa bouche à Macky Sall va nous trouver sur la route. S’il s’était adressé uniquement aux Dakarois, les maires Alioune Ndoye et Bamba Fall, qui sont assez responsables et avec qui il a cheminé durant des années, peuvent lui apporter une réplique cinglante. Mais prendre la parole et prononcer le nom de Macky Sall, après avoir fait ces actes honteux en tant que maire de la ville, nous n’allons pas le laisser faire », a-t-il déclaré.

Pour le député-maire, tout ce que Dias-fils est en train de faire-là, c’est de « la manipulation pure et simple pour détourner l’opinion ».