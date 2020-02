Quand Abdou Diouf tresse des lauriers à El Hadji Mansour Mbaye

L’ancien président de la République, Abdou Diouf, a adressé une lettre pleine d’éloges à El Hadji Mansour Mbaye. Ce, après que la mairie de la Médina a rebaptisé le rond-point Bceao, sis entre la Médina et le Boulevard du Centenaire, à son nom.

Dans la correspondance dont L’Observateur détient copie, le Président Diouf, chantant les louanges d’El Hadji Mansour Mbaye, renseigne que ce dernier est et demeure un monument dans notre cher Sénégal.

« Personne de grande qualité, aimé de tous et suscitant, de par sa forte personnalité, respect, considération et affection dans toutes les classes sociales de la société sénégalaise », écrit le Président Diouf qui a également adressé ses remerciements à Bamba Fall.

Le prédécesseur de Wade, d’ajouter : « Revenant aux liens forts qui m’ont toujours uni à El Hadji Mansour Mbaye, je puis dire que ces derniers se sont tissés, au-delà de la parenté, dans des relations de travail qui m’ont permis d’apprécier El Hadj Mansour qui capitalise toutes les vertus », dira l’ancien Président.