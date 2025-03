« Banlieue Sûre » : Une stratégie innovante pour sécuriser la périphérie de Dakar

L’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) a lancé « Banlieue Sûre », une initiative visant à renforcer la sécurité dans les communes de Guédiawaye, Pikine et Keur Massar. Ce programme repose sur une approche combinant présence humaine et technologies avancées pour lutter efficacement contre la criminalité.

Présenté lors d’un Comité départemental de développement (CDD) présidé par le préfet Ahmadou Coumba Ndiaye, il s’articule autour de trois axes majeurs :

Recrutement et formation de 5000 jeunes en médiation, intervention rapide et surveillance technologique.

Renforcement des patrouilles et amélioration de la coordination avec les forces de l’ordre.

Modernisation de la surveillance grâce à la vidéosurveillance et l’analyse de données.

L’initiative met un accent particulier sur l’implication des populations et des autorités locales, jugée cruciale pour son succès. Le préfet a rappelé que la sécurité est une responsabilité partagée, appelant à une collaboration active entre citoyens et forces de sécurité.

En combinant moyens humains et solutions technologiques, « Banlieue Sûre » vise à réduire durablement la criminalité et à restaurer la confiance des habitants. Cette démarche traduit l’engagement de l’État à garantir un cadre de vie apaisé et sécurisé en banlieue dakaroise.