Ce que propose Pape Djibril Fall pour lutter contre l’absentéisme des députés…

Dans un entretien, Pape Djibril Fall est revenu sur les grandes lignes de son programme et des réformes qu’il compte impulser dans le fonctionnement du parlement.

Dans ce lot de propositions figure la mise place de médias pour lutter notamment contre l’absentéisme. “Je vais proposer la mise en place d’une radio et d’une télévision parlementaire pour lutter durablement contre l’absentéisme de certains députés lors des travaux en commission technique en particulier”.

L’absentéisme est un mal récurrent à l’Assemblée et régulièrement dénoncé à chaque campagne électorale sans que les choses n’évoluent.

Parmi les autres propositions phares du journaliste, on peut relever : la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur les taux usuriers appliqués par les banques commerciales sur les petits revenus. Travailler pour un relèvement au rang de priorité nationale, l’accès à l’eau et à l’assainissement. Proposer à ce que le secteur de la santé soit ouvert au privé non médical pour le renforcement des investissements.Soumettre un projet de loi portant réorganisation de la Commission de contrôle des opérations domaniales pour la rendre plus transparente.

Travailler au renforcement de la protection de l’environnement avec en ligne de mire une proposition d’un amendement qui fera du couvert végétal et des espaces verts, une infrastructure verte et non un ornement.