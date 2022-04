Procès de la tuerie de Boffa: Le procureur plaide pour une réclusion criminelle à perpétuité pour René C. Bassène, César Atoute, Oumar Ampoi…

Après la phase des auditions bouclée hier mardi, les plaidoiries du procès de la tuerie de Boffa Bayotte Est ont démarré ce mercredi 06 avril 2022 à la chambre criminelle de la cour d’appel de Ziguinchor.

En effet, les avocats de la partie civile qui ont ouvert le bal, ont tour à tour reconstitué les faits et déclarations tenus par les témoins lors des enquêtes préliminaires, en instruction et devant la barre de la chambre criminelle de la cour. Et c’est en s’appuyant sur la base de les déclarations ( tenue de réunion ) et faits relatés ( perpétration de la tuerie) par les témoins et les mis en cause que les ‘boucliers” de la partie civile ont demandé à la chambre en application des dispositives prévues par la loi, d’infliger aux supposés auteurs de la barbarie à titre de dommages et intérêts une amande de 20 millions de francs CFA à verser aux veuves, héritiers ou familles des victimes.

Le procureur a lui à son tour aussi rappelé les déclarations et affirmations soutenues par les témoins et les mis en cause en plus des réquisitions des relevés de la SONATEL qui attestent que certains des accusés ont borné au alentours du lieu du drame au moment ou à quelques heures de la tuerie. Mieux, le ministère public a demandé à la chambre au vu de tout ce qui a précédé et des chefs d’inculpations ( assassinat, tentatives d’assassinat, séquestration suivi de mort, vole en réunion avec utilisation d’armes…) qui pèsent sur les accusés ( René Capain Bassène, Oumar Ampoi Bodian, Ibou SANE, César Atoute BADIATTE…), de les condamner à une réclusion criminelle à perpétuité.

Sans se laisser faire, les avocats de la défense ont à travers les plaidoiries de Maitre Ndoumbé WANE et Maitre DAFF essayé en prélude de leurs plaidoiries qui vont se poursuivre demain de mettre un bémol contre les constructions du procureur et de la partie civile. Les plaidoiries vont se poursuivre demain avec la défense.