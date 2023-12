Procès contre le délégué principal du Marché Central : Le Khalif de Médina Baye intercède, Serigne Mboup retire sa plainte. 

Le Maire de Kaolack Serigne Mboup devait être à la barre du tribunal de grande instance ce 20 décembre pour faire face à Lamine Ndao, Délégué principal du marché Central, sous mandat de dépôt depuis le 8 décembre. Aux dernières nouvelles, l’édile de la commune a retiré sa plainte suite à une médiation, selon le service de presse de la mairie. Le dakarois221 vous livre in extenso son communiqué.

M. Serigne MBOUP a pris la décision de retirer sa plainte à l’encontre de M. Lamine NDAO, suite à des insultes et à des propos désobligeants proférés à son égard en tant que Maire de la ville. Cet acte de clémence est forgé par l’intervention de plusieurs autorités et bonnes volontés dont le Khalife Général de Medina Baye Cheikh Mahy Ibrahima NIASSE, la famille du mis en cause et les commerçants du Marché Central.

La résolution pacifique de cet incident, prônant le pardon et la réconciliation au sein de la communauté, épouse la philosophie de l’autorité municipale qui a toujours favorisé la voie du dialogue. Cette situation, qu’il a longtemps évité, ne résulte pas d’une volonté de faire appel à des procédures juridiques, mais à celle de préserver l’intégrité de sa fonction de Premier Magistrat et Ambassadeur de la Ville de Kaolack.

Il demeure conscient que la place de l’entrepreneur n’est pas d’être en prison, cependant, il ne saurait aucunement tolérer la prolifération d’insultes à l’endroit de sa personne et de sa fonction de Représentant de la Commune de Kaolack. Le Maire affirme son engagement en faveur de la diversité et de la divergence d’idées, tout en soulignant que cela ne doit pas conduire à l’irresponsabilité, à l’irrespect et à la défiance envers l’autorité. Il tient à rappeler que la politique doit être un débat d’idées et non un ring de violence verbale. Le Maire encourage chaque citoyen à exprimer son désaccord de manière respectueuse et invite à transformer la politique en un débat constructif.