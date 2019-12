Prêt 850 000 euros : Le consul général du Sénégal à Milan sur siège éjectable

« Rebondissement dans l’affaire du prêt de 850 000 euros contracté par le consul général du Sénégal à Milan, avant le cinglant désaveu du ministre des Affaires étrangères. Selon nos radars et antennes sensibles, Rokhaya Bâ Touré a été discrètement convoquée à Dakar la semaine dernière et « interrogée » aux Affaires étrangères. Ce dossier devrait connaître des évolutions dans les prochains jours. Et, d’ores et déjà, celle qui serait retournée en Italie peut commencer à faire ses bagages », écrit Libération dans sa livraison de ce vendredi.