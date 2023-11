Présidentielle : Un ex adjudant chef de la gendarmerie déclare sa candidature

Mamadou Dione ancien adjudant en chef de la Gendarmerie a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle.

“Je vous informe solennellement que j’ai décidé de démissionner de la gendarmerie avec le grade d’adjudant-chef et tous les avantages que cela comporte J’ai eu l’honneur et le privilège d’exercer dans plusieurs unités de gendarmerie: routière et territoriale. Désormais il est maintenant temps pour moi de passer à de nouvelles opportunités et de relever de nouveaux défis“, a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

L’homme s’est dit “impatient de continuer à participer au développement de notre cher pays”. “La réunification des populations sera mon combat de tous les jours pour une cohésion sociale et une paix durable. Avec le Mouvement Matal Yéné, nous nous engageons pour le développement de notre nation”, a-t-il poursuivi.