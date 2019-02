Présidentielle 2019 : El Hadj Ousseynou Diouf bat campagne pour Benno

A Gandiaye, l’ancien international sénégalais, El Hadji Ousseynou Diouf est descendu battre campagne à côté de son ami et maire de la localité, Pape Songué Diop. Ils ont ainsi accueilli le chef de l’État qui déroulait avec sa caravane.

L’ancien ballon d’or africain de déclarer que le candidat de Bby doit pouvoir dépasser les 80% et atteindre les 100% à Gandiaye. Pour lui, Macky Sall le mérite surtout qu’il a une bonne étoile et que tout lui sourit depuis qu’il est à la tête de ce pays. «C’est sous son régime qu’on a découvert le pétrole et le gaz, sans compter ses nombreuses réalisations dans tous les secteurs.

Je voyage beaucoup et j’ai constaté qu’il est respecté partout dans le monde. J’ai rencontré le Président rwandais Paul Kagame qui me disait qu’il n’y a pas meilleur que lui. S’il a un deuxième mandat, le Sénégal sera comme les États Unis ou Paris», a expliqué El Hadj Diouf. Quant au chef de l’Etat qui a parlé brièvement, il s’est offert un peu plus tôt un bain de foule. Avant d’indiquer que le dispensaire est en chantier et qu’il va construire un stade pour la Commune.