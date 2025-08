Le Président Diomaye chez Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum pour…

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye s’est rendu ce dimanche 3 août auprès de Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, puis au domicile de la famille de feu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum, pour présenter ses condoléances attristées suite au rappel à Dieu de Sokhna Fatou Kiné Sy Al Makhtoum.

En cette douloureuse circonstance, le Chef de l’État a exprimé sa compassion et sa solidarité à l’endroit de la famille éplorée. Il a présenté, au nom de la République, ses sincères condoléances à la communauté tijane et à l’ensemble de la Oummah islamique.

Le Président a salué la mémoire de la défunte et a réaffirmé l’attachement de la Nation aux valeurs de spiritualité, de paix et de tolérance incarnées par la famille Sy de Tivaouane.