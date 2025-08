« Niaka doyloo rék !» : Mame Diarra Fam raille Me Senghor

À la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF) depuis 2009, le président sortant a été battu dès le premier tour de l’élection organisée ce samedi. Candidat à un quatrième mandat, Me Senghor s’est classé troisième, derrière Mady Touré et Abdoulaye Fall, arrivé en tête du scrutin.

L’ancienne députée du Parti démocratique sénégalais (PDS), Mame Diarra Fam, n’a pas manqué de commenter cette défaite avec ironie : « Augustin Ndaw, toi aussi tu n’as eu que 92 voix ? Vraiment ? Il n’y a jamais assez, hein ! », a-t-elle lancé avec moquerie. Et d’ajouter en wolof : « Niaka doyloo rék ! »

Selon les résultats issus des urnes, 509 votants se sont exprimés : Abdoulaye Fall : 301 voix. Mady Touré : 116 voix Augustin Senghor : 92 voix

Ainsi, à compter de ce dimanche 3 août, Me Augustin Senghor n’est plus président de la FSF. Le second tour, organisé dans la foulée, a été boycotté par Mady Touré, permettant à Abdoulaye Fall de l’emporter sans opposition.

Mame Diarra Fam, visiblement satisfaite de l’issue du vote, a conclu sur un ton jubilatoire :« Félicitations à mon candidat, Abdoulaye Fall ! Courage à Mady Touré. Alhamdoulilah, Augustin Senghor demna ! Ichhh ! »