Président de l’AMS : Portrait de Oumar BA, le successeur de Aliou Sall…

Le successeur de Aliou Sall a longtemps été au cœur des grands dossiers de l’Association des maires du Sénégal qu’il a régulièrement représentée dans les rencontres nationales, internationales et à l’occasion des négociations avec l’État et ses partenaires au développement. Militant de la territorialisation des politiques publiques, Oumar Ba est aussi un militant écologiste dont l’engagement pour la sauvegarde de l’environnement, la biodiversité et contre les changements climatiques est reconnu. C’est pourquoi il a été choisi parmi les membres de la délégation qui avait accompagné le chef de l’État, Macky Sall, lors de la Cop 27 à Charm El Sheikh en Égypte. Cet écologiste et fervent défenseur de l’équité territoriale, a réussi à faire de sa commune rurale, Ndiob, un modèle de développement territorial et de gouvernance participative et inclusive. Cet engagement pour l’environnement lui a valu plusieurs distinctions sur le plan international.

Une reconnaissance internationale

La commune de Ndiob fait aujourd’hui partie des 10 communes sénégalaises admises à l’Association des maires francophones. Le maire Oumar Ba y siège aux côtés de ses collègues de Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor. À la tête de l’équipe municipale, Oumar Ba a reçu plusieurs distinctions telles le trophée de la meilleure initiative climat décernée à Marrakech en 2019 par Cités et Gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA), le trophée de la commune la plus écologique de l’Afrique de l’Ouest en Côte d’ivoire en 2021, le trophée de la meilleure politique agricole locale décerné par la FAO à Rome pour ne citer que celles là.

Ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis, Oumar Ba a été élevé au grade d’officier de l’ordre du mérite agricole par le gouvernement Français et au grade d’officier de l’ordre national du Lion par le Président de la République Macky Sall. Militant de la première heure de l’APR qui a blanchi sous le harnais dans la gauche sénégalaise, Oumar Ba est aussi un homme politique discret et très proche du président Macky Sall. Tout pour dire, le nouveau président de l’AMS est un homme d’expérience…