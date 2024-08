Présence de Mpox au Sénégal: Dr Boly Diop dément l’information

Alors que l’information circule sur les réseaux sociaux, sur la présence de la variole du singe au Sénégal, le Dr Boly Diop a démenti l’information. Le responsable de surveillance épidémiologique et post-vaccinale au ministère de la Santé et de l’Action sociale a réfuté cette information dans un entretien téléphonique.

L’information sur la présence du Mpox ou variole du singe, a été donnée par un site, avant d’être partagée sur les réseaux sociaux. Joint au téléphone par nos confrères de Senegal7, le Dr Boly Diop, responsable de surveillance épidémiologique et post-vaccinale au ministère de la Santé et de l’Action sociale, a démenti cette information.

«C’est faux. Cette information est fausse. C’est il n’y a pas de cas détecté au Sénégal », a déclaré le médecin au ministre de la Santé.

Depuis la recrudescence des cas de Mpox en Afrique, le ministre de la santé et de l’action sociale a pris des mesures préventives face à la déclaration par l’OMS de la variole du singe (Mpox) comme une urgence de santé publique de portée internationale.

Le Comité national de gestion des épidémies va se réunir ce lundi pour se préparer. En effet, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la variole du singe «une urgence sanitaire». Et face à cette situation, les autorités sanitaires ont décidé de mettre en place une stratégie pour barrer la route à cette épidémie.

Afin d’assurer une communication efficace sur le sujet, le ministère de la Santé assure une communication régulière via les principaux canaux de communication conçus. Il est important de noter que la variole du singe se caractérise par une fièvre, des douleurs à la tête et au dos, des douleurs musculaires, un gonflement des ganglions et également une éruption cutanée sous forme de taches, voire de pustules, qui se transforment en croutes.