Si Ismaël Madior Fall, le ministre de la justice, en entente avec le président de la République, Macky Sall, accède à la requête de Alioune Tine, le séjour carcéral des nombreux présumés “terroristes du 13 juin” comme de ceux qui les y ont trouvé prendra bientôt fin. Conscient que la paix sociale dépend forcément de la remise en liberté des détenus politiques que l’opposition qualifie “d’otages”, Alioune Tine a soumis une liste de 16 personnes au gouvernement. Et il aimerait que ces personnes détenues pour diverses “infractions” soient remises en liberté. Voici les nom de ces détenus et les raisons de leur incarcération.

Derniers à être envoyés en prison, Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax, et Cheikh Oumar Diagne, arrêtés le 8 septembre 2022 pour avoir affirmé que “la mort de l’imam Alioune Badara Ndao est la suite des conditions de sa détention“, ne sont pas oubliés par Alioune Tine, le patron de AfricaJom Center. Hier, au cours d’une audience que lui a accordée le ministre de la justice, Ismaëla Madior Fall, il a plaidé leur cause auprès de l’Etat. Comme ces deux proches du défunt imam Alioune Badara Ndao, décédé le 6 septembre dernier, les activistes Outhmaan Diagne et Papito Kara aussi ont trouvé en Alioune Tine un avocat déterminé à les tirer d’affaire.

Pour rappel, ces deux activistes avaient été arrêtés pour avoir, tout simplement, commenté la Une détournée de quelques journaux de la place et pour avoir partagé cette fameuse Une tout en accompagnant ce partage avec une émoticône du rire. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, c’est pour ce simple exercice journalistique que Papito Kara et Outhmane Diagne ont été arrêtés le 4 aout dernier. Et leur dossier transmis à un juge d’instruction Pour rappel, ce banal mode d’expression que tous les journalistes sérieux connaissent sous le nom de la parodie a fait les choux gras de nombreux grands médias occidentaux dont Canal + avec ses Guignols. C’est ce que Kouthia fait tous les jours, idem pour Sa Ndiogou qui tourne en dérision des hommes politiques, en leur faisant dire ce qu’ils n’ont jamais dit.

Enfin, alors que la très sérieux procureur de la République rêve de voir ces “dangereux terroristes qui enneigeaient de faire sauter le Cap des Biches”, pour Alioune Tine il faut les libérer. Et contrairement aux comploteurs qui veulent les voir rester en prison pour la perpétuité, Alioune Tine a déposé une liste de personne à remettre en liberté pour la paix sociale du Sénégal. Parmi ces personnes, il y a Amy Dia dite Badiene Nadine, Mor Guèye, Assane Dramé, Ibrahima Diédhiou, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndao, Pape Ousmane Seck, Pape Mamadou Seck, Madické Diop, Abdou Sylla, Bouna Ba, Yaya Cissé, le tailleur de Rufisque.