Keur Massar: Un Baye-Fall tué à coups de tesson de bouteille

Une rixe entre Baye-Fall a viré au meurtre à Keur Massar Nord au cours d’un Thiant de Safar, en prélude au Magal prévu le 15 septembre prochain. Abdoulaye Nd, âgé de 20 ans, a été sauvagement tué à coups de tesson de bouteille par son condisciple.

D’après Les Echos, tous les deux protagonistes ont quitté leurs domiciles respectifs pour venir célébrer l’évènement religieux baptisé «Safar» dans la commune de Keur Massar Nord. Ils se donnent alors rendez-vous par groupuscules au quartier Darou Missette de Keur Massar Nord. Abdoulaye Nd. habite la cité Pénitence. Même si sa mère vit à Keur Massar. Tandis que son camarade est domicilié à l’unité 2 des Parcelles Assainies du département.

Après le Thiant, une vive dispute éclate entre Abdoulaye Nd. et un autre garçon. On ignore toutefois le mobile de la prise de bec entre eux. Mais, les deux garçons se rentrent dedans et échangent des coups. Le présumé meurtrier profite du pugilat, brandit un tesson de bouteille et en assène des coups sur les deux avant-bras de son antagoniste Abdoulaye Ndiaye des coups de tesson de bouteille qui sectionnent les veines.

Abdoulaye Ndiaye se tortille de douleur et saigne en abondance des deux avant-bras. Il est alors vite embarqué à bord d’un véhicule puis conduit en toute urgence au district sanitaire du département. Mais, en cours de route, il perd trop de sang et succombe à ses blessures. Son corps est déposé à la morgue de la structure de santé. Son bourreau, dont l’identité n’est pas dévoilée pour des raisons évidentes, profite de la mêlée et disparaît dans la nature ceci, à la faveur de la pénombre dans les ruelles du quartier. Le présumé meurtrier est activement recherché.