L’Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, Docteur Mbaye NDIAYE vient d’être nommé Directeur général des Douanes. Il remplace à ce poste, l’Inspecteur général d’État Abdourahmane DIEYE. Le tout nouveau Directeur général des Douanes qui était jusque-là le Coordonnateur de la Direction générale des Douanes, est un manager en quête perpétuelle de savoir-faire.

Le colonel Mbaye NDIAYE est titulaire d’un Bac Série A3 avec Mention Assez-bien, et lauréat du Concours général. Il a obtenu une Maitrise en Droit, Option Administration publique, Mention Bien et un Master II en Sciences économiques, Option Politiques économiques de l’Université Pierre MENDÈS (Grenoble France), Mention Assez-bien. Il dispose également d’un DEA en Droit public général et d’un Doctorat de Droit public, Option Finances publiques avec comme sujet : « Logique de performance et cadre harmonisé des Finances publiques de l’UEMOA, Mention très honorable avec les félicitations du Jury ».

Sur le plan professionnel, le nouveau directeur général des douanes a obtenu un diplôme d’instituteur, un diplôme de professeur d’enseignement dans les collèges en histoire, géographie et français, un brevet l’École nationale d’Administration (ENA) ainsi qu’un Certificat de Formation de l’École des Douanes de Neuilly en France (Formation des Formateurs). Titulaire de deux Certificats de Recherche en Management de l’Université Georgetown de Washington, le colonel Mbaye NDIAYE a aussi obtenu un diplôme en Sciences de Gestion avec sujet de recherche : « les conditions d’appropriation du processus stratégique par l’encadrement intermédiaire des organisations publiques (Universités : Georgetown de Washington, Université Paris-Sacley et Institut français de gestion) ».

Le Docteur d’État Mbaye NDIAYE est connu pour être un homme de partage d’idées et de bonnes pratiques. Malgré ses charges professionnelles, il a encadré plusieurs générations d’étudiants sénégalais. Il a collaboré avec les universités du pays en tant qu’enseignant vacataire à l’Université Cheikh Anta DIOP (Master 2 en procédures de dédouanement), à l’Université de Thiès (Licence 3 Commerce international et Contentieux douaniers), à l’Université Gaston Berger (Master 2 en Contentieux douanier) et à l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Licence 3 Commerce international et Contentieux douaniers). Le Docteur Mbaye NDIAYE est resté l’enseignant qu’il était et a toujours gardé sa vocation d’encadreur. Cette qualité est l’un des atouts qui vont lui servir de boussole dans son exaltante mission de Directeur général des Douanes dans un contexte de modernisation de l’Administration douanière marqué par le renforcement des moyens d’action et d’intervention des unités opérationnelles sur l’ensemble du territoire national.

Un riche parcours intellectuel et professionnel

Avec une formation académique et professionnelle riche d’une expérience de plus de 20 ans, le nouveau Directeur général des douanes est Docteur en Droit, option finances publiques. Mbaye NDIAYE a dirigé de main de maître la Direction régionale Nord (Louga, Saint-Louis, Matam) de Mai 2016 jusqu’à sa nomination à la tête de la Direction des Opérations douanières le 8 Mai 2019.

Son passage au Nord est marqué par des innovations dans le management des hommes, dans la gestion des services et unités ainsi que par l’amélioration des relations entre les Douanes du Nord et les usagers et populations locales. Ce qui s’est traduit par une motivation des agents et des chefs locaux. Sous sa conduite, les rapports de bon voisinage et d’assistance administrative mutuelle avec l’Administration sœur des Douanes de la Mauritanie ont été renforcés. Au niveau interne, une collaboration étroite avec les autres Forces de Défense et de Sécurité, une meilleure compréhension des missions de la Douane, une image positive de l’Administration, et des résultats éclatants dans la mobilisation des recettes et la lutte contre la fraude et la contrebande ont été enregistrés.

En effet, sous son impulsion, le Nord est devenu la deuxième région pourvoyeuse de recettes douanières après celle de l’Ouest. Cette prouesse, l’Inspecteur des Douanes Mbaye NDIAYE la doit à sa riche trajectoire et à son culte du savoir. De Professeur de français et d’histoire géographie (1997-1999), il réussit avec brio le concours de l’Ecole nationale d’Administration (ENA) et intègre le Corps des inspecteurs et officiers des Douanes.

L’esprit de manager…

A sa sortie, il est affecté comme Inspecteur-vérificateur au Bureau des Douanes de l’Aéroport Léopold Sédar SENGHOR. De là, il rejoint le Bureau des Douanes de Dakar Port-Sud comme vérificateur puis comme Chef des Sections d’écritures avant d’atterrir au poste de Chef du Bureau de Recouvrement et des Poursuites à la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières. L’Inspecteur Mbaye NDIAYE fait un deuxième séjour au Bureau des Douanes de Dakar Port-Sud d’abord comme Chef de Visite et, enfin comme Chef de Bureau.

Auréolé de cette belle expérience, le nouveau Directeur général des Douanes intègre le Cabinet du Ministre de l’Économie et des Finances d’alors comme Conseiller technique en mars 2014. Deux ans plus tard, Mbaye NDIAYE est nommé au poste de Directeur de la Région douanière du Nord (DRN).

L’inspecteur principal des Douanes, Mbaye NDIAYE a, par ailleurs, subi une formation modulaire sur l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges organisée par l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO) à Casablanca au Maroc en mai 2016 et celle de formation des formateurs organisée par l’École nationale des Douanes de France en Septembre et Octobre 2002.

Ce parcours professionnel est ponctué de plusieurs autres missions. Il fût Correspondant national du Groupe intergouvernemental d’Action Contre le Blanchiment des Capitaux en Afrique de l’Ouest (GIABA, Président du Comité interministériel d’agrément des programmes d’investissements des ONG et Administrateur, pour le compte de l’Etat du Sénégal, de la société nationale de développement des fibres textiles (SODEFITEX).

Le colonel Mbaye NDIAYE a eu à diriger la Direction des Opérations douanières (DOD). Avec cette nomination, il est bien en terrain connu. Il hérite ainsi d’une Direction générale des Douanes dont il connait les rouages, le fonctionnement, les enjeux et la portée des missions. Dr Mbaye NDIAYE jouit de la confiance des hautes Autorités, de la hiérarchie et de l’admiration des agents des Douanes tous Corps confondus.

Avec dakaractu