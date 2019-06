Ousmane Sonko a affirmé, qu’en dehors de quelques détails, la Bbc n’a pas dit ce qui n’a pas été déjà dit sur le rôle d’Alioune Sall et de Franc Timis sur la question du pétrole et du gaz au Sénégal. »Cette affaire, nous en avons largement parlé dans notre livre, au point que certains disaient qu’on ne parle que de pétrole et de gaz. Fondamentalement, il n’y a rien de nouveau, à part quelques détails. Sinon, nous l’avons déjà dit », déclare le leader du Pastef, invité de l’édition de 12h de Sud Fm.

