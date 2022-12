Le député Pape Djibril Fall est sorti de son assourdissant silence. Après les hués dont il a été victime à la place de la Nation où il était venu participer à la manifestation organisée par la société civile, l’ancien journaliste chroniquer de Jakarlo, à la TFM, a fait face à la presse pour faire une déclaration de presse. Face aux Sénégalais, Pape Djibril Fall est revenu sur ce que certains ont qualifié “d’incident” et que, lui, le principal concerné prèfère appelé “une tentative de meurtre“, “une tentative d’assassinat“.

Pape Djibril Fall n’a pas gouté à l’acidité des hués dont il a été victime, hier soir, à la place de la Nation, à Dakar. En compagnie de ses camarades -ou de ce qu’il reste du mouvement les Serviteurs– il a annoncé qu’avec son pool d’avocats, ils sont en train d’étudier la manière de donner une suite judiciaire à “la tentative de meurtre” ou “d’assassinat” dont il s’est dit victime. Contrairement à ceux qui pensaient que les hués d’hier, à la Place de la Nation, n’étaient qu’un de ces nombreux couacs imprévisibles inhérents à la psychologie des foules, le député non inscrit croit dur comme fer que c’était prémédité et qu’il a échappé à une tentative de liquidation physique. Et cette tentative de meurtre, l’ancien journaliste ne compte pas la laisser passer. “Au moment où je vous parle, mon pool d’avocats est en train de travailler sur la suite à donner à cette affaire. Et je vous assure que ce genre d’évènement ne se reproduira plus.” A fait savoir Pape Djibril Fall.

Aussi, croyant savoir qu’il a été victime d’un vrai complot ourdi par des encagoulés, Pape Djibril Fall a répété que les exécutants comme leurs commanditaires seront poursuivis. Même s’il ne désigne pas clairement “les commanditaires”, Pape Djibril a laissé entendre que “ceux qui sont derrière cette attaque sont ceux-là qui veulent instaurer la violence dans ce pays. » Et l’enfant prodige de Thiadiaye les a prévenus en leur faisant savoir que « (ils) mettront le même prix que les saboteurs donneront pour bruler ce pays, (ils) le mettront pour sauver ce Sénégal que nous aimons tant.” Aussi, alors que de nombreuses voix se sont faits entendre pour dénoncer la violence verbale dont le député, ancien chouchou des jeunes, a été victime, le député a laissé entendre que sa position n’a jamais varié sur des questions vitales sur la gestion des affaires de la cité.

Pour cela, il a redit toute sa détermination à combattre la corruption qui gangrène l’économie nationale et dont le scandale sur le Covid est le dernier épisode. Comme ces millions de Sénégalais qui ont appris dans les médias le contenu des rapport de la Cour des Compte sur la dilapidation constatée des fonds Covid, Pape Djibril Fall a appelé l’État, à travers la Crei, à sévir. Aussi, le Serviteur en chef a demandé solennellement au président Macky Sall de sursoir à son projet de briguer une troisième candidature à la présidence du Sénégal. Loin de se limiter à cette question, le député conspué d’hier a demandé qu’il soit mis fin les arrestations d’acteurs politiques et que le journaliste Pape Alé Niang comme tous les détenus politiques soient remis en liberté.