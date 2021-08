Le landerneau politique est en ébullition. Et il y’a de quoi. Depuis bientôt une semaine et après la dernière déclaration de Serigne Moustapha Sy appelant à la mise en place d’un Quatuor devant faire face à de Macky Sall qui a décidé de “réduire l’opposition à sa plus simple expression”.

Alors qu’on avait toujours pensé que l’opposition la plus significative devait se regrouper autour de Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko; trio qui avait irrité Thierno Bockoum qui a vu en ce regroupement une “union contre nature”, l’entrée en jeu du leader des Moustarchidines a changé la donne. Et pousser Ousmane Sonko, qui ambitionnait d’aller seul aux élections, à envisager de se faire accompagner par une plus large coalition regroupée certainement autour de Pastef. Avec l’entrée en lice de Moustapha Sy, les donnes ont vraiment changé.

En plus de bénéficier d’une solide base politique, le Président du PUR, de par sa position assumée sur ce maudit 3ème mandat, s’est retrouvé une place de choix dans le cœur des jeunes opposés dans leur écrasante majorité à la volonté prêtée à Macky Sall de se représenter à nouveau. Et sur ce plan, le laisser en dehors des grands de l’opposition -avec le risque de le vilipender tout le monde avec ses fatwas que ses fédayins boivent à satiété, est un risque que Ousmane Sonko n’a pas voulu prendre.

Et, profitant de l’entrée en scène de Moustapha Sy, le leader de Pastef a fait savoir à ses nouveaux “amis” que serait plus sage de s’ouvrir à d’autres formations pour faire une plus large coalition. Malheureusement, cette volonté du leader de Pastef ne semble pas plaire aux autres politiciens: le Pds comme Taxxawu Sénégal craignent de courir le risque d’une infiltration par des “agents doubles” et se retrouver avec une implosion la veille même des scrutins.

Cette hypothèse, ils l’ont fait savoir aux responsables du trio, portera un coup fatal au moral des électeurs. Aussi, puisque dans une coalition plus large un Ousmane Sonko sera l’équivalent d’un Thierno Bocoum et qu’ils vont devoir négocier d’égal à égal, le Pds comme Taxxawu pensent que ce serait inéquitable de vouloir porter à eux 4 des partis qui ne sont composés que du leader et certainement de sa femme et de l’un de ses enfants. Sans oublier, bien sûr, de la belle-mère qui est toujours militante du parti du gendre.