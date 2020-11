L’inévitable issue est arrivée. Hier, sur le plateau de la TFM, Me Moussa Diop a annoncé son départ de la coalition Benno Bokk Yakkar qui soutient le président Macky Sall. Et cette séparation a été justifiée, à en croire l’ancien directeur général de DDD, par le fait qu’il ne voudrait pas “gêner certains leaders” que sa liberté de ton et son combat dérangent.

Avec ce départ, Me Moussa Diop tourne le dos au cercle des caudataires moutonniers du président Macky Sall. Et désormais, celui qui se veut le preux chevalier de Podor se veut résolument éloigné des idées de celui qu’il appelait le Big Boss. Aussi, l’ancien directeur général de DDD voudrait que sa décision, de quitter la coalition BBY qui soutient la politique de Macky Sall, laisse envisager son futur départ de l’autre coalition qui a lié son destin à celui de l’actuel locataire du palais. Comme il aime à le rappeler, il est le coordinateur -même s’il est contesté par Adji Mbergane Kanouté et consorts- de la coalition Macky 2012, la première organisation de partis politique à avoir cru en l’ancien pestiféré du Wadisme.

Logique pour logique, puisque le concerné répète qu’il met ses actions dans ce raisonnement cartésien et défend des principes immuables, chers aux démocrates, l’annonce de sa démission de la tête de la coalition Macky 2012 ne saurait tarder. Aussi, celui qui avait osé envisager déplacer l’autoroute “Ila Touba” de la ville sainte du mouridisme pour le mettre au Fouta, en récompense du vote massif des nordistes en faveur de Macky Sall, a justifié sa déception des actes, aujourd’hui, posés par le chef de l’Etat par le fait que “pour cette déclaration, (sa) maison a failli être brûlée. (Sa) famille a été menacée.”

Meurtri d’assister à la transformation de Macky Sall -devenu le chantre de ce qu’il combattait hier-, Me Moussa Diop avait fait savoir au cours de la semaine que “si (il savait) que c’est à cela -l’entrée de Idrissa Seck et des opposants d’hier dans le pouvoir- qu’allait revenir le fruit de (leurs) efforts, il n’aurait jamais battu campagne pour Macky Sall.”

Aussi, lors de cette énième sortie médiatique, Me Moussa Diop a laissé entendre qu’il discutait avec des leaders politiques sans toutefois dire clairement si ce sont des alliés du président qui n’osent pas encore claquer la porte, des chefs de partis familiaux -composés souvent du père, de sa femme et parfois de sa belle-famille- ou de ceux qui restent des rangs clairsemés de cette opposition sans boussole. Une chose est sûre et à Kewoulo, malgré l’inconstance des politiques et leur amour pour la girouette -cet oiseau que personne ne cerne vraiment-, on est prêt à parier que ces leaders ne sont certainement pas proches du cowboy de Sicap Mermoz, l’iconoclaste Barthélémy Diaz.