Politique: Benoit Sambou accepte la séparation d’avec Doudou Ka et parle de trahison

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar à Ziguinchor, Benoit Sambou, est sorti de son silence. Quelques minutes après la missive de Doudou Ka appelant clairement à voter pour la liste dirigée par le maire sortant, Abdoulaye Baldé de l’UCS, le candidat désigné par la coalition présidentielle a fait savoir qu’il acceptait le départ du président du mouvement “Dogou pour le Grand Sénégal” vers le camp de son adversaire. Et Benoit Sambou n’y est pas allé par quatre chemins pour faire des révélations qui sont destinées à semer le doute dans le camp de Abdoulaye Baldé.

La guerre interne longtemps contenue et opposant des responsables de haut rang du camp présidentiel est désormais larvée. Hier, après la publication de la missive de Doudou Ka appelant clairement à voter pour le maire sortant et candidat à sa propre succession, Abdoulaye Baldé, ça a été le tour de Benoit Sambou de se faire entendre. Dans les studios de Sud FM Ziguinchor, le plénipotentiaire de Benno est venu répondre à son camarade de parti et “ex-directeur de campagne” -ce sont les mots de Benoit- qu’il a accusé d’avoir fait un marché de dupes avec le maire sortant. Alors que le président Macky Sall avait envoyé le duo faire gagner la coalition Benno Bokk Yaakar à Ziguinchor, des querelles internes ont opposé les deux hommes du président. A en croire le camp de Doudou Ka, “c’est la propension de Benoit Sambou à tout accaparer qui est à l’origine de cette situation de guerre interne. Il a refusé d’intégrer dans sa liste, de conseillers municipaux, des gens qui sont proches de Doudou Ka, préférant s’entourer que par ses hommes, à lui.”

Frustrés par cette situation, des responsables de “Dogou pour le Grand Sénégal” avaient, avant même que leur leader ne se prononce clairement, décidé de rejoindre le camp d’Abdoulaye Baldé. Bien avant les responsables du mouvement de Doudou Ka, ce sont pratiquement tous les acteurs politiques plus ou moins proches de la coalition Benno qui avaient choisi de rejoindre le maire sortant de Ziguinchor: l’ancienne ministre Aminata Angélique Manga, Ndèye Ndiaye Atlanta et consorts qui sont, pourtant, des responsables bien ancrés de l’APR. Face à cette situation, Benoit Sambou avait haussé le ton en dénonçant “des pratiques à l’interne destinées à faire gagner l’adversaire.” Et, même s’il ne citait pas de noms, tout le monde savait qu’il faisait référence à Doudou Ka, le coordonnateur régional de l’APR -c’est la bonne définition donnée par le concerné sur ses fonctions- qui a déclaré avoir fait “le choix raisonnable” en misant sur “un homme d’expérience“, “l’homme du consensus.”

Pendant ce temps, et bien que amusé par l’épisode “des soulards qui scandaient (son) nom sur le parcours du cortège de Baldé” -l’anecdote fait encore rire les Ziguinchorois- Ousmane Sonko continue ses tournées; sûr de pouvoir gagner les échéances de ce dimanche 23 janvier. Ne pouvant plus cautionner cet état de fait, -qui voit ses alliés lui tourner le dos-, pratiques qu’il a qualifiées de trahison, Benoit Sambou a décidé de faire des déballages tout azimut. Pour lui, “cette alliance Baldé-Doudou Ka n’est qu’un marché de dupes, puisque les deux hommes ne s’aiment pas. Et Baldé n’a aucune confiance en Doudou Ka.” Aussi, visiblement affaibli par la tournure des événements, Benoit Sambou a décidé de semer le doute sinon dans la tête des deux responsables politiques, dans l’esprit des militants en leur faisant savoir qu’un enregistrement audio, dans lequel Doudou Ka avait appelé Baldé pour l’insulter, était disponible et détenu par Taibou Diédhiou, le 4eme adjoint d’Abdoulaye Baldé et homme le plus influent de cette mairie de toutes les convoitises.