Le maire de Malicounda et directeur général du COUD a frappé fort. Alors que tout le monde pensait que la destination naturelle des candidats aux dernières élection était l’opposition incarnée par le Yewwi, Maguette Sène a réussi la prouesse de leur faire intégrer le camp présidentiel. Ce week-end, ils sont 5 candidats de Gox Yu Bess a avoir pris leur distance d’avec l’opposition et avoir clairement décidé de cheminer le Benno de Macky Sall.

Si la coalition Gox Yu Bess a décidé de rejoindre les grandes coalitions Yewwi et Wallu, elle ira sans 5 de ses candidats du département de Mbour. En effet, à en croire des informations en provenance de la Petite Côte, Messieurs Pape Massemba Thiaw de Nguéniéne qui a engrangé 1.636 voix lors des dernières locales, Moïse Kama de Sessene avec 680 voix, Youssoupha Kayré de Joal avec 1.191 voix, Mbaye Ndeb Ndour de Ndiaganiao 486 voix et Amadou Alias Guillaume de Sindia avec 1.437 voix sont désormais ancré dans le Benno. Ce ralliement, le camp présidentiel le doit à l’entregent de M. Maguette Sène, le directeur général du Coud et maire de Malicounda.

Alors que l’entrée de leur coalition dans les rangs de l’opposition avait été annoncée en trombe, les 5 nouveaux alliés de la majorité présidentielle ont tenu à faire savoir que “après des échanges, des concertations et de mûres réflexions (ils ont) décidé d’aller à ces élections législatives avec Benno Book Yakaar.“

Pour que nul ne l’ignore, les nouveaux adeptes du Benno ont fait savoir que “cette décision a été facilitée grâce au concours de Maguette Sène.” Et parce que “(ils ont été) convaincus par les valeurs qu’il incarne; mais surtout par son engagement auprès de la population, par sa vision claire et par son ambition pour tous les terroirs du département de Mbour.” Et ce seulement les qualités humaines de Maguette Sène qui ont convaincu les nouveau ex adeptes du Macky? Non. A en croire les 5 ralliés, leurs bases, convaincues de la pertinence du choix de Benno, ont bénit cette adhésion. Et ils comptent être là “au soir de l’éclatante victoire du camp présidentiel.“