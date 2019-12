Policier suicidé : « Gabriel Basse était interné récemment à l’hôpital… »

On en sait un peu plus sur la mort par suicide du policier Blaise Gabriel Basse, hier, mercredi au rond-point Sandaga, précisément sur l’avenue Lamine Guèye.

En effet, un de ses proches qui a préféré garder l’anonymat, nous souffle que Gabriel manifestait dernièrement des troubles mentaux et des crises. D’ailleurs, le sieur Basse était interné récemment à l’hôpital Principal de Dakar.

«Avant le drame, on a parlé pendant trente minutes. Il n’était pas dans son assiette. Mais, je ne doutais pas de quelque chose. Il a été d’ailleurs interné à l’hôpital Principal de Dakar, plus précisément au pavillon France», révèle notre source.

Pour l’instant, la dépouille du policier est toujours à la morgue de l’hôpital Principal de Dakar pour les besoins de l’autopsie dont les résultats ne sont pas encore sortis.